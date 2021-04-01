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К ограничению свободы приговорены трое брестчан, повесившие на дереве чучело с надписями «Украл голоса» и «Судил невиновных»

01.04.2021 18:37 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Бреста 1 апреля вынес приговор участникам протестов Ольге Завадской, Юлии Бодак и Андрею Коласу, признав их виновными по ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса (злостное хулиганство), сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

К ограничению свободы приговорены трое брестчан, повесившие на дереве чучело с надписями «Украл голоса» и «Судил невиновных»

По версии обвинения, вечером 23 октября 2020 года Бодак и Завадская на автомобиле выехали за город и изготовили из мусорных пакетов, пластиковых бутылок и сухой растительности чучело, которое привезли в Брест, в лесополосу между улицами Краснознаменная и Махновича.

После этого Колас вместе с неустановленным лицом обмотал веревкой чучело и прикрепил к дереву, имитируя повешение. На чучеле были закреплены надписи «Украл голоса» и «Судил невиновных».

Завадская признала вину в полном объеме, Бодак и Колас — частично.

Колас заявил, что не считает свой поступок злостным хулиганством и тем более грубым неуважением к обществу.

«На Масленицу сжигают чучела пороков, вот и мы решили таким образом выразить свое возмущение происходящим в стране, — пояснил Колас. — Я хотел показать пороки отдельных людей и государственной системы в целом, которые для меня неприемлемы».

Суд назначил Коласу наказание в виде трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Бодак и Завадской — по три года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

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Теги: Брест
 
 
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Суд Московского района Бреста 1 апреля вынес приговор участникам протестов Ольге Завадской, Юлии Бодак и Андрею Коласу, признав их виновными по ч. 2 ст. 339 Уголовного...
 
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