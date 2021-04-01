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«Скажем так, мое решение было спонтанным, уже после подсчета голосов… Но, как видите, я сейчас в школе. Работаю, не уволен», — комментировал он тогда.

«Что касается Макаревича, то никто не будет увольнять человека, которому остается до пенсии полтора года <…> У руководства управления нет никаких претензий ни к одному из директоров школ. Все они в прежнем составе должны выйти на работу 1 сентября».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Молодечно увольняют директора школы, на участке которого в августе победила Тихановская По телефону Евгений Макаревич подтвердил информацию о том, что уходит из школы.

В августе он был председателем избирательной комиссии на участке, где победу одержала Тихановская (741 голос против 620 у Лукашенко). После объявления результатов директор школы заявил, что отказываться от них не намерен и написал заявление об увольнении.Из школы директора не отпустили: в местном управлении образования заявили, что после выборов никого увольнять не будут.Спустя полгода родители сообщили: их любимого директора все же хотят уволить. Мы позвонили, чтобы уточнить, правда ли это.— Да, это правда. Но несправедливости нет, я же сам написал заявление на увольнение 9 августа. И вот теперь это заявление нашлось, — не без иронии отмечает собеседник — Вообще я в отпуске до 9 апреля. Пока был в отпуске, вот так распорядились в управлении.Контракт у Евгения Макаревича подписан до августа 2022-го, но по соглашению сторон он уходит 1 апреля. Почему с ним решили расстаться именно сейчас, директор не знает.— Я с августа был готов, что когда-нибудь придет время, просто не знал — когда. По работе ко мне не было претензий. Почему так решили сейчас — не знаю. Но я не подписывал никакие письма (например, профсоюзное — примечание Ред.), нигде не участвовал, ни в каких автопробегах.Евгений Макаревич работал в школе директором 22 года, а вообще в системе образования он с 1985 года. Помимо управленческой работы преподавал школьникам историю. О дальнейших планах пока не думал: «Даст Бог день, даст и пищу». На следующей неделе экс-директор планировал пойти в школу, чтобы попрощаться с коллективом.Учителя и родители учеников из 5-й школы г. Молодечно расставаться с руководителем не хотят. По словам заместителя, сегодня работники школы оперативно подписывали письмо в поддержку директора и уже отнесли его в райисполком.— Это очень хороший руководитель, талантливый учитель, такой грамотный… С ним всегда было комфортно работать, он выслушает, все проблемы решит.— С коллективом пока никто не разговаривал. Нам сказали только, что нашли его августовское заявление. В августе его потеряли, а теперь вот нашли.Рассказывая о директоре школы, родители тоже не жалеют слов благодарности: «Директор у нас классный, каждое утро встречает детей в школе, все вопросы старается решать, на самом деле очень хороший человек. Просто в августе на эмоциях написал это заявление».Как сообщают читатели, родители сейчас активно собирают подписи в поддержку Евгения Макаревича.— Мы договаривались, что в школе будем собираться для этого, но внутрь сегодня никого не пускали, — рассказывает мама одного из учеников Татьяна. — Некоторые родители говорят, что утром была милиция. Когда ездил мой муж днем, сказал, что просто вахтер никого не пропускала. Сейчас мы собираем подписи втихаря, просто передаем друг другу, по какому адресу нужно ехать, чтобы оставить подпись.С подписями родители намерены обращаться к местным властям. Оперативно получить комментарий в управлении по образованию Молодечненского райисполкома нам не удалось.