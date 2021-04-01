Источник материала: UDF



Минский гормолокозавод №1 / TUT.by​

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«На совете мы предлагаем отменить решение о введении коллективной ответственности и восстановить на работе тех уволенных, кто желает вернуться. Подготовлен список всех сотрудников — мы будем с каждым связываться», — заявляет чиновник.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Власти испугались забастовки на минском молокозаводе №1 После массовых увольнений на предприятии меняют руководство.

На предприятии люди начали массово увольняться после того, как руководство ввело всеобщую материальную ответственность.Новый трудовой договор (с материальной ответственностью) не подписало минимум 94 человека, уволилось 63 работника.После визита руководства облисполкома на заводе поменяют руководителя. Свой пост покинет, ставший директором холдинга в апреле 2020 года. До того он два с половиной года руководил другим холдингом — «Бабушкина крынка», а перед этим был первым заместителем директора «Белрыбы».Сегодня работникам предприятия должны назвать нового гендиректора.Гендиректор «Миноблмясомолпрома»говорит, что руководство ГМЗ №1 не афишировало свои действия.Главной ошибкой Главинского он назвал «отсутствие общения с трудовым коллективом».