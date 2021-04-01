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Депутат: милиция будет иметь доступ к сведениям о выданных водительских медсправках
Источник материала: Onliner
Завтра начнет работу пятая сессия Палаты представителей Нацсобрания. Среди прочих будут рассматривать и изменения закона «О дорожном движении». Нововведения касаются не только работы автошкол и водительских удостоверений международного образца, но также медсправок и техосмотра.
«Новшества коснутся ведения учета выданных медсправок: Минздрав будет вести автоматизированный учет сведений о выданных медсправках для водителей, а также о лицах, признанных негодными к управлению ТС, с возможностью доступа МВД к таким сведениям, — рассказал в интервью национальному правовому порталу Игорь Комаровский, депутат Палаты представителей. — Также предполагается упразднение контроля за соблюдением порядка проведения гостехосмотра, введение договорной основы его проведения, а также автоматизированного учета результатов в инфосистеме. Опять же с возможностью доступа заинтересованных госорганов к ней».
Комаровский напомнил и другие, уже ранее озвученные нововведения: «Значимое новшество — введение процедуры выдачи международных водительских удостоверений. Также появится возможность сдавать экзамены на права „на автомате“ и получать в/у для управления ТС только с АКПП. Также предлагается определение основных параметров дорожного движения, осуществления мониторинга, совершенствуется порядок изменения организации дорожного движения. Будут закреплены полномочия МВД определять участки, на которых запрещается обучение курсантов автошколы».
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Завтра начнет работу пятая сессия Палаты представителей Нацсобрания. Среди прочих будут рассматривать и изменения закона «О дорожном движении». Нововведения...
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