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Фестиваль «Рок за Бобров» больше не боится пандемии и вернется в августе

01.04.2021 18:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если помните, в прошлом году фестиваль «Рок за Бобров» должен был пройти 1 августа, однако в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки его перенесли на 2021 год. Организаторы феста подтвердили свое намерение и заверили, что мероприятие состоится 7 августа на аэродроме «Липки».

При этом билеты за 2020 год будут действительны. По словам организаторов, свое участие уже подтвердили Little Big, «Звери», «Порнофильмы», Loona, Noize MC, «Пошлая Молли», J:Морс и VAL. Имя одного из главных гостей фестиваля пока держат в тайне.

Специально для посетителей «Рок за Бобров» будут организованы бесплатные автобусы, которые будут курсировать от станции метро «Борисовский тракт» до фестиваля и в обратном направлении. Простой билет стоит 39 рублей, а VIP — 79 рублей. Но после 9 апреля они могут подорожать.


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Если помните, в прошлом году фестиваль «Рок за Бобров» должен был пройти 1 августа, однако в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки его перенесли...
 
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