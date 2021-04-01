«Нашли щели в полу». Закрывают арт-пространство, где появилась выставка о борьбе медиков с COVID-19

Источник материала: Салiдарнасць

2 апреля в Минске закрывают арт-пространство «Месца», где проходит выставка «Машина дышит, а я — нет», посвященная медикам и их борьбе с COVID-19.

Закрытие происходит по требованию проверки из Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает Еврорадио .

— Мчсники пришли по анонимной жалобе. Нашли щели в полу и сказали, что в стенах — пористый кирпич, — рассказывают в арт-пространстве.

Выставку еще можно посетить 1 апреля — до 20:00.