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Украина может отказаться от участия в «Славянском базаре»

01.04.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Такую возможность рассмотрят в официальном Киеве.


 
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Народное антикризисное управление направило властям Украины письмо с просьбой отказаться от участия и финансирования витебского конкурса «Славянский базар». Этот документ отправили в офис президента Зеленского и министру культуры и информационной политики Украины. 
 
В письме НАУ рассказывает о репрессиях против деятелей культуры (увольнения работников культурных учреждений, лишение льгот и преференций, полагавшихся членам творческих союзов, и так далее), а также действиях властей, направленных на подавление независимых СМИ. Кроме того, в документе отмечена тяжелая ситуация с эпидемией COVID-19 в Беларуси, которая угрожает здоровью участников мероприятия из-за отсутствия должных мер по борьбе с ней со стороны государства. 
 
В связи с этим в НАУ уверены, что Лукашенко в условиях политического кризиса будет использовать «Славянский базар» как инструмент пропаганды и собственной легитимизации.
 
 
 
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Такую возможность рассмотрят в официальном Киеве.
 
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