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Дело Белгазпромбанка: Когда в суде начнут допрашивать Бабарико?
Источник материала: Партизан
Появилась предварительная информация с подробностями процесса.
В Минске продолжается суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Ключевого обвиняемого – Виктора Бабарико – до сих пор не допрашивали: пока идут аналогичные действия с другими участниками судебного процесса.
Однако изданию «
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Появилась предварительная информация с подробностями процесса.
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