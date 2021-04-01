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Дело Белгазпромбанка: Когда в суде начнут допрашивать Бабарико?

01.04.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Появилась предварительная информация с подробностями процесса.



В Минске продолжается суд по делу топ-менеджеров Белгазпромбанка. Ключевого обвиняемого – Виктора Бабарико – до сих пор не допрашивали: пока идут аналогичные действия с другими участниками судебного процесса. 

Однако изданию «Спутник» стало известно, что вскоре может начаться допрос и Бабарико. Если верить информации источника, это начнется в конце следующей недели. Эта процедура может занять не один день. 
 
Теги: Минск
 
 
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Появилась предварительная информация с подробностями процесса.
 
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