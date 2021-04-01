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Учительницу уволили за "аморальный проступок" - чаепитие с подругами в центре города
Источник материала: Партизан
Учительницу высшей категории Татьяну Брич уволили из средней школы №3 г. Белоозёрска за "совершение аморального проступка".
Как рассказала “
“Сегодня уже в школу не пустили. Я ж болела, принесла больничный. Уволили на больничном, сказали, что по этой статье можно”, – рассказала Татьяна Николаевна.
До этого у учительницы русского языка и литературы не было никаких замечаний и выговоров.
Основанием для увольнения стали административные взыскания, которые она получила в конце прошлого года.
“9 декабря суд дал мне 30 базовых штрафа по двум протоколам – участие в массовой акции и неповиновение сотрудникам милиции. Еще прежняя директор говорила, что от нее требовали меня уволить по статье 47 Трудового кодекса за аморальное поведение”, – рассказала учительница.
В последнее время, говорит Татьяна Николаевна, ей предлагали написать заявление по собственному желанию, но она отказывалась.
“Я сказала, что не собираюсь увольняться. У меня не было такого желания. Обещали даже, что возьмут в центр творчества. Я сказала, где логика – меня сейчас увольняют, убирают от детей, потому что я якобы не могу выполнять воспитательные функции, а тут допустят к детям.
Самый большой вопрос, что после моего “аморального проступка” четыре месяца думали, и я работала с детьми”, – говорит Татьяна Брич.
Учительница рассказала, что 23 марта в школу приезжал прокурор Берёзовского района Александр Крутько.
“Приехал именно к нам. Проводил с учителями собрание. Сначала рассказывал о мошенничестве в интернете. Потом сказал, что учителей, которые участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях, нужно просить писать заявления по собственному желанию, либо увольнять по статье 47 Трудового кодекса.
Я сразу поняла, что это месседж в мою сторону. Не стала поднимать шум на собрании и пошла к нему на прием в кабинет директора. Тем более, что накануне за мной в школу приезжали, чтобы отвезти на профилактическую беседу к прокурору. Я тогда отказалась, потому как у меня были уроки.
Я сказала прокурору, что мне обидно слышать обвинения в аморальном поведении. Они всё это связали с кодексом образовательным, что учитель должен разделять идеологию государства”, – рассказала учительница.
Татьяна Брич говорит, что в данный момент пока находится в шоке и пока не думала о том, кем работать. О репетиторстве она также не задумывается, тем более, что уже конец учебного года. У Татьяны Николаевны взрослая дочь, живет отдельно. Супруг уволенной учительницы работает, пока ей придется рассчитывать на мужа.
Татьяна Николаевна Брич отработала в этой школе 24 года, общий стаж 26 лет. Она – учитель высшей категории. В ноябре на нее составили протокол за массовую акцию, а затем судили, как и некоторых других людей. Хотя они заявляли, что на площади в Белоозёрске не устраивали массовую акцию, а с тортом и чаем отмечали день рождения подруги.
Сотрудники милиции приезжали даже и забирали Татьяну Брич из школы прямо во время уроков. Затем в интернете бывшие ученики запустили флеш-моб в поддержку учительницы – публиковали селфи со словами в ее адрес.
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Учительницу высшей категории Татьяну Брич уволили из средней школы №3 г. Белоозёрска за "совершение аморального проступка".
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