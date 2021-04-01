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Иванов: новые перспективы для Союзного государства и проблема кадров
01.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© Photo : предоставлено Никитой Данюком
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― проблемы белорусской
― блокировка
― доверят ли Байдену доступ к "ядерному чемоданчику"?
― исчерпан ли "
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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием лидера движения "Отечество" Андрея Иванова смотрите на Sputnik Беларусь.
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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" ― обзор главных событий и тем недели с участием председателя оргкомитета по созданию Республиканской партии...
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