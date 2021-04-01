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Иванов: новые перспективы для Союзного государства и проблема кадров

01.04.2021 19:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© Photo : предоставлено Никитой Данюком
Данюк: назначением Мезенцева Москва хочет оживить Союзное государство

Союзное государство: новые перспективы и реалии;

― проблемы белорусской кадровой политики и управленческих решений;

― блокировка Суэцкого канала как маркер проблем глобальной экономики;

― доверят ли Байдену доступ к "ядерному чемоданчику"?

― исчерпан ли "бчб-проект"?

прирастает ли движение "Отечество" представителями молодежной среды?

Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" с участием лидера движения "Отечество" Андрея Иванова смотрите на Sputnik Беларусь.

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Итоговый выпуск программы "Горизонт событий" ― обзор главных событий и тем недели с участием председателя оргкомитета по созданию Республиканской партии...
 
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