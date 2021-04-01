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ГАИ по всей стране проведет спецмероприятие

01.04.2021 19:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране специальное мероприятие «Берегите детей!».

ГАИ по всей стране проведет спецмероприятие
Фото ГАИ Витебской области

В ходе акции (2-9 апреля) пристальное внимание будет уделено «организации работы по профилактике нарушений ПДД, контролю состояния улично-дорожной сети и организации дорожного движения вблизи школ, а также обеспечению действенного контроля за выполнением водителями правил перевозки детей в транспортном средстве».

В ГАИ напомнили, что согласно законодательству, трансфер детей в легковом авто должен происходить с использованием:

  • детских кресел, соответствующих весу и росту ребенка (в возрасте до пяти лет);
  • детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка (в возрасте от пяти до двенадцати лет).

Исключение по правилам делается для детей до двенадцати лет, чей рост превышает 150 см, а также при поездке в такси.

 

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Сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране специальное мероприятие «Берегите детей!».
 
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