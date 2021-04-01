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ГАИ по всей стране проведет спецмероприятие
Источник материала: Навiны
Сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране специальное мероприятие «Берегите детей!».
В ходе акции (2-9 апреля) пристальное внимание будет уделено «организации работы по профилактике нарушений ПДД, контролю состояния улично-дорожной сети и организации дорожного движения вблизи школ, а также обеспечению действенного контроля за выполнением водителями правил перевозки детей в транспортном средстве».
В ГАИ напомнили, что согласно законодательству, трансфер детей в легковом авто должен происходить с использованием:
Исключение по правилам делается для детей до двенадцати лет, чей рост превышает 150 см, а также при поездке в такси.
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Сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране специальное мероприятие «Берегите детей!».
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