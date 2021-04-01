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«Белпочта» повысила некоторые тарифы — отправить посылку в США теперь вдвое дороже
Источник материала: Onliner
«Белпочта»
Так, раньше за килограмм посылки в США при приоритетном отправлении просили 20,7 рубля. Сейчас аналогичный тариф составляет 40,08 рубля. Таким образом, отправить гуманитарную помощь родственникам, знакомым и друзьям в Америку стало почти вдвое дороже.
Тарифы на пересылку мелких пакетов в другие страны, простых международных писем и бандеролей не изменились. Зато выросли тарифы на пересылку международных посылок и отправлений ЕМS, а с 5 апреля изменятся расценки на пересылку заказных писем по Беларуси, отправлений «1-й класс», посылок, отправлений внутренней ускоренной почты, некоторые дополнительные услуги.
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«Белпочта» сообщила о повышении с 1 апреля тарифов на пересылку международных почтовых отправлений. В частности, значительно поднялись цены на пересылку мелких...
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