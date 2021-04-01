В Беларуси обнаружили минеральную воду наподобие бельгийской Spa





Такое неожиданное Полесье





"В зоне белорусского Полесья сотрудниками нашего центра обнаружены проявления уникальных ультрапресных подземных вод типа знаменитой бельгийской воды Spa, которые перспективно использовать для бутылочного розлива", - сказал Гирин на пресс-конференции в четверг в Минске





Вода Спа на одноименном бельгийском курорте в провинции Льеж (на стыке Бельгии, Германии и Нидерландов) известна уже на протяжении нескольких веков. Она имеет сладковатый вкус, есть несколько разновидностей, отличающихся по минерализации. На курорте бывали многие известные персоны от Монтеня до Николая I, Виктора Гюго и Александра Дюма. Вода SPA – одна из наиболее популярных в странах Бенилюкса.





По словам специалиста, в настоящее время в Беларуси разведано и эксплуатируется более 60 подземных месторождений лечебных минеральных вод. "Они активно используются в лечебно-санаторных учреждениях, производится бутылочный розлив лечебно-столовых минеральных вод. Однако используется лишь ограниченное число их разновидностей: хлоридно-натриевые, сульфатные, сульфатно-кальциевые, радоновые и некоторые другие", - обратил внимание эксперт. "В то же время существуют реальные предпосылки обнаружения в Беларуси месторождений сероводородных минеральных вод типа Кемери, а также железистых минеральных вод типа Марциальных", – подчеркнул он.

Что касается пресных подземных вод, их прогнозные эксплуатационные ресурсы оцениваются в Беларуси сейчас в 49,6 млн кубометров в сутки, проинформировала замдиректора по науке филиала "Институт по геологии" Ольга Васьнева.





По ее словам, на конец 2019 года запасы были утверждены по 609 участкам. "Больше всего балансовых запасов пресных подземных вод утверждено по Минской, меньше – по Могилевской и Гродненской областям", - отметила специалист.





Она добавила, что мониторинг подземных вод в естественных условиях производится на 98 гидрологических постах.