В Албанию без ПЦР-теста и карантина. Рассказываем, где можно отдохнуть и на каких условиях

















По словам начальника офиса туристической фирмы Татьяны Каштальян, больше всего заявок у них минчане оставляют на Турцию, Египет и Дубаи, меньше — на Занзибар, Тунис и Черногорию.





Обязательным условием для Египта и Турции является наличие ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета. Карантина и повторной сдачи теста в этих странах не требуется. После возвращения в Беларусь наши граждане не должны будут находиться в изоляции.





— С 1 апреля открывается Кипр. Белорусы делают здесь тесты не более, чем за 72 часа до вылета. Хоть мы в «красной» зоне, но нам открыли границы на таких условиях: белорусам надо сдать один тест у нас в стране, потом второй — на Кипре за свой счет. Это примерно 30 евро. И обязательная трехчасовая изоляция, — подчеркивает Т. Каштальян.





По Турции точной информации еще нет. Ожидается, что она появится в начале апреля. По воспоминаниям специалиста, в прошлом году эта страна хорошо отработала: применялись все меры предосторожности, не было вспышек заболевания, и все проходило хорошо.





Также отсутствует точная информация по Тунису. Известно только, что границы открываются с 1 апреля, а к концу мая можно будет уже отдохнуть в материковой части.





— Вчера проходил семинар по Албании, самолеты от нас начнут летать с 26 мая. Конкретно объявили: на этот сезон без тестов и карантина. Но есть условие — клиенты не могут поехать дикарями, то есть без путевки, самостоятельно забронировав место пребывания.





Болгария собирается открыть границы с Республикой Беларусь в июне. И есть шанс, что можно полететь на отдых этим летом без обязательного ПЦР-теста.