ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Албанию без ПЦР-теста и карантина. Рассказываем, где можно отдохнуть и на каких условиях

01.04.2021 19:27 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Весеннее солнце напоминает о том, что наступает тепло. Именно в такое время минчане берут отпуска и улетают к морю или бронируют тур на летний период, и даже COVID-19 им в этом не помеха. Куда белорусы могут отправиться отдыхать и на каких условиях, выясняла корреспондент агентства «Минск-Новости».





По словам начальника офиса туристической фирмы Татьяны Каштальян, больше всего заявок у них минчане оставляют на Турцию, Египет и Дубаи, меньше — на Занзибар, Тунис и Черногорию.

Обязательным условием для Египта и Турции является наличие ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета. Карантина и повторной сдачи теста в этих странах не требуется. После возвращения в Беларусь наши граждане не должны будут находиться в изоляции.

— С 1 апреля открывается Кипр. Белорусы делают здесь тесты не более, чем за 72 часа до вылета. Хоть мы в «красной» зоне, но нам открыли границы на таких условиях: белорусам надо сдать один тест у нас в стране, потом второй — на Кипре за свой счет. Это примерно 30 евро. И обязательная трехчасовая изоляция, — подчеркивает Т. Каштальян.

По Турции точной информации еще нет. Ожидается, что она появится в начале апреля. По воспоминаниям специалиста, в прошлом году эта страна хорошо отработала: применялись все меры предосторожности, не было вспышек заболевания, и все проходило хорошо.

Также отсутствует точная информация по Тунису. Известно только, что границы открываются с 1 апреля, а к концу мая можно будет уже отдохнуть в материковой части.

— Вчера проходил семинар по Албании, самолеты от нас начнут летать с 26 мая. Конкретно объявили: на этот сезон без тестов и карантина. Но есть условие — клиенты не могут поехать дикарями, то есть без путевки, самостоятельно забронировав место пребывания.

Болгария собирается открыть границы с Республикой Беларусь в июне. И есть шанс, что можно полететь на отдых этим летом без обязательного ПЦР-теста.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весеннее солнце напоминает о том, что наступает тепло. Именно в такое время минчане берут отпуска и улетают к морю или бронируют тур на летний период, и даже COVID-19 им...
 
Новости дня
Новости разные
 
Депутат: милиция будет иметь доступ к сведениям о выданных водительских медсправках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by