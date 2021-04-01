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Российский актер представит фильм с Арнольдом Шварценеггером в минском кинотеатре. Уже завтра
Источник материала: Tut.by
Российский актер, шоураннер и киноблогер Денис Косяков 2 апреля
Voka Cinema снова устраивает полюбившееся зрителям мероприятие в формате «показ с экспертом». На этот раз экспертом выступит российский актер, шоураннер и киноблогер Денис Косяков. Он скажет вступительное слово к «Вспомнить все», зрители посмотрят фильм на большом экране, а после смогут обсудить картину в формате «вопрос-ответ». Важно: Косяков будет присутствовать на мероприятии онлайн, через Zoom.
«Вспомнить все» — жесткая политическая сатира от режиссера-провокатора Пола Верховена, насыщенная экшен-сценами, сарказмом и кровавым насилием. Фильм основан на рассказе «Мы вам все припомним» главного фантаста для любителей кино Филипа К. Дика и показывает нетипичного для жанра персонажа. Герой Арнольда Шварценеггера — преданный собственной памятью одиночка, идущий против системы в поисках правды и справедливости.
Гротескный боевик Верховена не так прост, как может показаться на первый взгляд: он вопрошает о человеке, его сознании и месте в реальности, в которой ни на что нельзя положиться. «Вспомнить все» не только опередил свое время за счет передовых спецэффектов и оказал большое влияние на кинофантастику, но и до сих пор остается актуальным, необычным и вызывающим.
Денис Косяков — российский актер театра и кино, сценарист, шоураннер, продюсер, телеведущий. Снимался в российских сериалах «Остров» и «Зайцев +1», фильмах «Одноклассницы» и «Женщины против мужчин». Сценарист упомянутых сериалов и проектов «Ивановы-Ивановы», «Отрыв».
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Российский актер, шоураннер и киноблогер Денис Косяков 2 апреля представит в минском кинотеатре знаменитую картину с Арнольдом Шварценеггером «Вспомнить все». Ее...
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