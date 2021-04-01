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Российский актер представит фильм с Арнольдом Шварценеггером в минском кинотеатре. Уже завтра

01.04.2021 19:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский актер, шоураннер и киноблогер Денис Косяков 2 апреля представит в минском кинотеатре знаменитую картину с Арнольдом Шварценеггером «Вспомнить все». Ее в нескольких столичных комплексах показывают в честь 30-летия. А вот онлайн-дискуссия с Косяковым пройдет только в одном зале: VOKA сinema by Silver Screen в ТРЦ Dana Mall.

Voka Cinema снова устраивает полюбившееся зрителям мероприятие в формате «показ с экспертом». На этот раз экспертом выступит российский актер, шоураннер и киноблогер Денис Косяков. Он скажет вступительное слово к «Вспомнить все», зрители посмотрят фильм на большом экране, а после смогут обсудить картину в формате «вопрос-ответ». Важно: Косяков будет присутствовать на мероприятии онлайн, через Zoom.

«Вспомнить все» — жесткая политическая сатира от режиссера-провокатора Пола Верховена, насыщенная экшен-сценами, сарказмом и кровавым насилием. Фильм основан на рассказе «Мы вам все припомним» главного фантаста для любителей кино Филипа К. Дика и показывает нетипичного для жанра персонажа. Герой Арнольда Шварценеггера — преданный собственной памятью одиночка, идущий против системы в поисках правды и справедливости.

Гротескный боевик Верховена не так прост, как может показаться на первый взгляд: он вопрошает о человеке, его сознании и месте в реальности, в которой ни на что нельзя положиться. «Вспомнить все» не только опередил свое время за счет передовых спецэффектов и оказал большое влияние на кинофантастику, но и до сих пор остается актуальным, необычным и вызывающим.

Денис Косяков — российский актер театра и кино, сценарист, шоураннер, продюсер, телеведущий. Снимался в российских сериалах «Остров» и «Зайцев +1», фильмах «Одноклассницы» и «Женщины против мужчин». Сценарист упомянутых сериалов и проектов «Ивановы-Ивановы», «Отрыв».

Когда: 2 апреля в 19.30
Где: VOKA сinema by Silver Screen (ТРЦ Dana Mall, ул. П. Мстиславца 11, 3 этаж)
Сколько: от 15 рублей

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Теги: Минск
 
 
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Российский актер, шоураннер и киноблогер Денис Косяков 2 апреля представит в минском кинотеатре знаменитую картину с Арнольдом Шварценеггером «Вспомнить все». Ее...
 
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