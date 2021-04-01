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Девочка оставила маме «гениальную» записку и развеселила интернет

01.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девочка оставила маме «гениальную» записку и развеселила интернет

Записка маленькой девочки по имени Тейган рассмешила Сеть. Послание дочери опубликовала ее мать в Facebook, передает The Mirror.

Малышка попыталась хитрым способом выведать у родителей, что ей подарят на день рождения. Её планом было написать записку маме от имени своего отца.

«Дорогая жена. Я забыл, что мы приготовили для нашей любимой дочки Тейган на ее день рождения. Пожалуйста, напиши это здесь. От твоего мужа (определенно не от Тейган)», – говорится в послании.

страница «Family Lockdown Tip & Ideas» в Facebook

Но самым смешным оказался тот факт, что в самом начале письма девочка сначала адресовала письмо маме, а потом зачеркнула слово и написала «жена».

Пост женщины разлетелся по Сети и набрал более 13 тысяч лайков и 500 комментариев.

Фото: Depositphotos.com

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Записка маленькой девочки по имени Тейган рассмешила Сеть. Послание дочери опубликовала ее мать в Facebook, передает The Mirror. Малышка попыталась хитрым способом...
 
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