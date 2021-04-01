|
Девочка оставила маме «гениальную» записку и развеселила интернет
Источник материала: ОНТ
Записка маленькой девочки по имени Тейган рассмешила Сеть. Послание дочери опубликовала ее мать в Facebook, передает The Mirror.
Малышка попыталась хитрым способом выведать у родителей, что ей подарят на день рождения. Её планом было написать записку маме от имени своего отца.
«Дорогая жена. Я забыл, что мы приготовили для нашей любимой дочки Тейган на ее день рождения. Пожалуйста, напиши это здесь. От твоего мужа (определенно не от Тейган)», – говорится в послании.
Но самым смешным оказался тот факт, что в самом начале письма девочка сначала адресовала письмо маме, а потом зачеркнула слово и написала «жена».
Пост женщины разлетелся по Сети и набрал более 13 тысяч лайков и 500 комментариев.
Фото: Depositphotos.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Записка маленькой девочки по имени Тейган рассмешила Сеть. Послание дочери опубликовала ее мать в Facebook, передает The Mirror. Малышка попыталась хитрым способом...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)