Источник материала: ОНТ

Цвет протеста – черный, как нефть. В Лондоне экоактивисты облили краской здание штаб-квартиры Банка Англии.

Таким образом, участники акции (некоторые из них в костюмах шутов) выразили протест против политики финансовой структуры, которая, по их мнению, ведет к климатической катастрофе. По мнению активистов, главный банк страны озвучивает глобальные цели по борьбе с изменением климата, однако на деле продолжает финансировать проекты, вредные для окружающей среды. Как минимум четырех человек полиция задержала.

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