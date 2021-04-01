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В Египте рассказали, что будет компании судна Ever Given за блокировку Суэцкого канала
Источник материала: ОНТ
Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш
Компания, владеющая торговым судном, сообщила, что настроена мирно решить вопрос. Дело вряд ли дойдет до суда.
При этом адмирал Мохаб Мамиш исключил вариант задержания капитана судна и применения к нему каких-либо санкций.
Собеседник агентства также рассказал, что, скорее всего, расследование дела завершится за неделю.
Фото: Twitter / Rogozin
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Советник президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирал Мохаб Мамиш рассказал РИА «Новости», как разрешается конфликт с владельцем...
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