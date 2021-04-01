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«Это цензура чистейшей воды!» – Лавров осудил решение организаторов «Евровидения» об отстранении белорусских участников

01.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Это цензура чистейшей воды!» – Лавров осудил решение организаторов «Евровидения» об отстранении белорусских участников

Глава российского МИДа осудил решение организаторов «Евровидения» об отстранении белорусских участников. Свою позицию политик высказал в эфире общественно-политической программы.

В разговоре с Сергеем Лавровым ведущие обсуждали политическую ситуацию в мире: последние события в США и Европе. Когда речь зашла о стремлении к демократии и ценностях, в том числе культурных, Сергей Лавров сразу привёл, по его мнению, самый показательный пример – так называемую демократию «Евровидения».  

В начале марта появление представителей Беларуси на «Евровидении» – группы «Галасы ЗМеста» – сразу вызвало интерес у интернет-аудитории. Песню «Я научу тебя» в интернете послушали больше миллиона раз. Но организаторы расслышали в ней якобы политический подтекст и потребовали заменить композицию. Коллектив на это пошёл и предложил новую – песню про зайцев. Буквально через сутки, без объяснения конкретных причин, европейский вещательный союз отстранил Беларусь от участия в конкурсе, в правилах которого уже 65 лет прописано, что в нём не может быть политики.

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Глава российского МИДа осудил решение организаторов «Евровидения» об отстранении белорусских участников. Свою позицию политик высказал в эфире...
 
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