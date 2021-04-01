Кратковременный дождь вперемешку с мокрым снегом. Прогноз погоды на 2 апреля

Источник материала: ОНТ

Последние дни марта порадовали очень теплой погодой. Но уже сегодня к северным районам подошел холодный атмосферный фронт, который принесет похолодание.

Завтра, 2 апреля, синоптическая ситуация будет определяться влиянием прохладной неустойчивой воздушной массы с территории севера Европы. Из-за чего температура резко устремится вниз, ветер развернется на северный, возможен мокрый снег.

В пятницу – облачно с прояснениями. Ночью на большей части страны, днем местами пройдет кратковременный дождь вперемешку с мокрым снегом. Влажность до 90%. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, временами порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

Утром на столбиках термометров будет от 0°С по северо-западу и северо-востоку до +5°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет до 5 градусов прохладнее. В середине дня воздух в большинстве районов прогреется до +7°С…+8°С. К вечеру вновь станет прохладнее – от +3°С по Витебской области до +6°С – по Брестской.

В первые выходные апреля сохранится холодная погода. Её будет определять атмосферный фронт, смещающийся с территории Северной Европы. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди и мокрый снег. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью от -5°С по северу до +2°С по югу, днем – +4°С…+10°С. По предварительному прогнозу, тепло постепенно начнет возвращаться в середине следующей недели.

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