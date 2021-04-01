ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два года ограничения свободы дали солигорчанину за оскорбление милиционера

01.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Два года ограничения свободы дали солигорчанину за оскорбление милиционера

Житель Солигорска осужден к двум годам ограничения свободы за оскорбление милиционера в соцсети. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Солигорчанин разместил оскорбительный комментарий в адрес участкового инспектора Жодинского ГОВД в соцсети 11 сентября.

Также конфисковали телефон как средство совершения преступления.

За моральный вред в пользу потерпевшего взыскали Br500. Инспектор планирует перевести деньги на благотворительность.

Приговор еще в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Житель Солигорска осужден к двум годам ограничения свободы за оскорбление милиционера в соцсети. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома. Солигорчанин...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белпочта» повысила некоторые тарифы — отправить посылку в США теперь вдвое дороже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by