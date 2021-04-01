Два года ограничения свободы дали солигорчанину за оскорбление милиционера

Источник материала: ОНТ

Житель Солигорска осужден к двум годам ограничения свободы за оскорбление милиционера в соцсети. Об этом сообщает УВД Минского облисполкома.

Солигорчанин разместил оскорбительный комментарий в адрес участкового инспектора Жодинского ГОВД в соцсети 11 сентября.

Также конфисковали телефон как средство совершения преступления.

За моральный вред в пользу потерпевшего взыскали Br500. Инспектор планирует перевести деньги на благотворительность.

Приговор еще в силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Фото: БЕЛТА

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