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Чем полезно регулярное употребление какао? Опубликовано новое исследование

01.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чем полезно регулярное употребление какао? Опубликовано новое исследование

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что регулярное употребление какао полезно для сердца. Свойства напитка способны защитить орган во время стрессовых ситуаций. Исследование опубликовали в журнале Nutrients.

Специалисты определили, что содержащиеся в какао особые вещества флавоноиды положительно влияют на кровеносные сосуды во время стресса.

Ученые рекомендовали пить какао каждый день. Также флавоноиды содержатся в зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.

Фото: pixabay

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Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что регулярное употребление какао полезно для сердца. Свойства напитка способны защитить орган во время стрессовых...
 
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