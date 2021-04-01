Чем полезно регулярное употребление какао? Опубликовано новое исследование

Источник материала: ОНТ

Ученые из Университета Бирмингема выяснили, что регулярное употребление какао полезно для сердца. Свойства напитка способны защитить орган во время стрессовых ситуаций. Исследование опубликовали в журнале Nutrients .

Специалисты определили, что содержащиеся в какао особые вещества флавоноиды положительно влияют на кровеносные сосуды во время стресса.

Ученые рекомендовали пить какао каждый день. Также флавоноиды содержатся в зеленом чае, малине, вишне, ежевике и винограде.

Фото: pixabay

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