ФК «Минск» и Минский тракторный завод заключили партнерское соглашение

Источник материала: ОНТ

Взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня партнерское соглашение заключили футбольный клуб «Минск» и Минский тракторный завод. Подписи под договором поставили руководители организаций Виталий Вовк и Игорь Шлойдо.

Выбор сделан не случайно. Футбольный клуб «Минск» делает ставку на развитие молодых белорусских игроков, то есть инвестирует в будущее. Такой концепции придерживается и сам завод.

В прошлом году МТЗ предоставил безвозмездную помощь на сумму 1 700 000 белорусских рублей. Поддержка футбольного клуба станет одним из главных направлений социальной политики тракторного завода. В свою очередь, «Минск» направит усилия на улучшение результатов основной команды, развитие детского спорта и повышение интереса к матчам со стороны минчан.

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