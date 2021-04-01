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ФК «Минск» и Минский тракторный завод заключили партнерское соглашение

01.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФК «Минск» и Минский тракторный завод заключили партнерское соглашение

Взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня партнерское соглашение заключили футбольный клуб «Минск» и Минский тракторный завод. Подписи под договором поставили руководители организаций Виталий Вовк и Игорь Шлойдо.

Выбор сделан не случайно. Футбольный клуб «Минск» делает ставку на развитие молодых белорусских игроков, то есть инвестирует в будущее. Такой концепции придерживается и сам завод.

В прошлом году МТЗ предоставил безвозмездную помощь на сумму 1 700 000 белорусских рублей. Поддержка футбольного клуба станет одним из главных направлений социальной политики тракторного завода. В свою очередь, «Минск» направит усилия на улучшение результатов основной команды, развитие детского спорта и повышение интереса к матчам со стороны минчан.

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Теги: Минск
 
 
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Взаимовыгодное сотрудничество. Сегодня партнерское соглашение заключили футбольный клуб «Минск» и Минский тракторный завод. Подписи под договором поставили...
 
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