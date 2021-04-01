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Стало известно расписание поездов на апрельские и майские праздники

01.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно расписание поездов на апрельские и майские праздники

Белорусская железная дорога увеличивает количество поездов на апрельские и майские праздники. Это связано с большим потоком перемещений людей во время больших выходных. Расписание опубликовали в пресс-центре БЖД.

В апреле добавили несколько рейсов поездов Минск – Гомель и Минск – Брест.

Во время майских праздников с 7 по 11 мая в БЖД назначили 56 дополнительных поездов.

Они будут курсировать по самым популярным маршрутам: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Коммунары, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Витебск – Брест, Гомель – Витебск.

Также будет увеличено количество мест для проезда в поездах № 747/748, 710/709 Минск – Гомель на 8, 10 и 11 мая 2021 г.

Фото: ont.by


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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусская железная дорога увеличивает количество поездов на апрельские и майские праздники. Это связано с большим потоком перемещений людей во время больших...
 
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