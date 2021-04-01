|
Стало известно расписание поездов на апрельские и майские праздники
Источник материала: ОНТ
Белорусская железная дорога увеличивает количество поездов на апрельские и майские праздники. Это связано с большим потоком перемещений людей во время больших выходных. Расписание опубликовали в
В апреле добавили несколько рейсов поездов Минск – Гомель и Минск – Брест.
Во время майских праздников с 7 по 11 мая в БЖД назначили 56 дополнительных поездов.
Они будут курсировать по самым популярным маршрутам: Минск – Брест, Минск – Гомель, Минск – Витебск, Минск – Гродно, Минск – Коммунары, Минск – Пинск, Минск – Светлогорск, Витебск – Брест, Гомель – Витебск.
Фото: ont.by
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская железная дорога увеличивает количество поездов на апрельские и майские праздники. Это связано с большим потоком перемещений людей во время больших...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)