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Культурно-образовательный проект с посещением храмов организовали в БГУ в Год народного единства

01.04.2021 19:33 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Культурно-образовательный проект с посещением храмов организовали в БГУ в Год народного единства

Диалог культур и религий. В Год народного единства в БГУ организовали культурно-образовательный проект с посещением храмов.


Сегодня встретились в столичной церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Говорили о том, как религиоведение преподается в духовных и светских учреждениях, о реставрации старинных зданий, сохранении исторических культовых предметов и об особенностях паломнического туризма.

Идея проекта – глубже познакомить молодежь с историей разных конфессий, многовековыми белорусскими традициями. Ранее студенты и преподаватели уже побывали в костеле Матери Божьей Будславской, Соборной мечети и синагоге. 

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Диалог культур и религий. В Год народного единства в БГУ организовали культурно-образовательный проект с посещением храмов. Сегодня встретились в столичной...
 
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