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Культурно-образовательный проект с посещением храмов организовали в БГУ в Год народного единства
Источник материала: ОНТ
Диалог культур и религий. В Год народного единства в БГУ организовали культурно-образовательный проект с посещением храмов.
Сегодня встретились в столичной церкви в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Говорили о том, как религиоведение преподается в духовных и светских учреждениях, о реставрации старинных зданий, сохранении исторических культовых предметов и об особенностях паломнического туризма.
Идея проекта – глубже познакомить молодежь с историей разных конфессий, многовековыми белорусскими традициями. Ранее студенты и преподаватели уже побывали в костеле Матери Божьей Будславской, Соборной мечети и синагоге.
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Диалог культур и религий. В Год народного единства в БГУ организовали культурно-образовательный проект с посещением храмов. Сегодня встретились в столичной...
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