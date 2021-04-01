Игорь Петришенко посетил предприятие «Светоприбор», где более 50% работников – инвалиды по зрению

Источник материала: ОНТ

Государство заинтересовано в том, чтобы максимальное количество инвалидов, у которых есть показания к труду, имели возможность работать и зарабатывать – такое мнение сегодня высказал Игорь Петришенко.





Заместитель премьер-министра посетил предприятие «Светоприбор», где производят электро-установочные изделия (выключатели, розетки, удлинители). Но особенность завода – в его коллективе. Больше 50% работников – инвалиды по зрению. Тем не менее предприятие находит варианты для успешной конкуренции не только на внутренних, но и внешних рынках. Даже в непростой из-за пандемии год экспорт продукции увеличился почти на 25%. Как улучшить возможности предприятий общества инвалидов и на равных конкурировать на рынке труда? Об этом говорили на выездном заседании.

Олег Шепель, председатель центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению: «Мы всегда были есть и будем социальным партнером государства, делаем одно общее дело для того, чтобы инвалид по зрению был полезен и востребован обществу. Это высшая степень реабилитации».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Для нас важно, чтобы предприятие дальше развивалось, чтобы оно осваивало возможные новые компетенции. Ну и в кооперационных поставках как внутри страны мы видели цех оснастки, инструментальный цех, который может изготавливать продукцию не только для своих внутренних потребностей, но и для предприятий смежных отраслей, в частности для Министерства промышленности».

Предприятия, где есть важность работать людям с инвалидностью, государством всячески поддерживаются. Есть определенный льготный режим. Создаются дополнительные рабочие места. Благодаря, в частности, которым за прошлый год работающих инвалидов в стране стало больше – теперь их 59% от общей численности инвалидов.

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