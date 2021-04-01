|
Игорь Петришенко посетил предприятие «Светоприбор», где более 50% работников – инвалиды по зрению
Источник материала: ОНТ
Государство заинтересовано в том, чтобы максимальное количество инвалидов, у которых есть показания к труду, имели возможность работать и зарабатывать – такое мнение сегодня высказал Игорь Петришенко.
Заместитель премьер-министра посетил предприятие «Светоприбор», где производят электро-установочные изделия (выключатели, розетки, удлинители). Но особенность завода – в его коллективе. Больше 50% работников – инвалиды по зрению. Тем не менее предприятие находит варианты для успешной конкуренции не только на внутренних, но и внешних рынках. Даже в непростой из-за пандемии год экспорт продукции увеличился почти на 25%. Как улучшить возможности предприятий общества инвалидов и на равных конкурировать на рынке труда? Об этом говорили на выездном заседании.
Предприятия, где есть важность работать людям с инвалидностью, государством всячески поддерживаются. Есть определенный льготный режим. Создаются дополнительные рабочие места. Благодаря, в частности, которым за прошлый год работающих инвалидов в стране стало больше – теперь их 59% от общей численности инвалидов.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Государство заинтересовано в том, чтобы максимальное количество инвалидов, у которых есть показания к труду, имели возможность работать и зарабатывать – такое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)