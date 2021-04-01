ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЮНЕСКО может включить украинский борщ в список нематериального культурного наследия

01.04.2021 19:47 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Украинская сторона направила свои предложения о включении борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

ЮНЕСКО может включить украинский борщ в список нематериального культурного наследия

Как заявил министр культуры Александр Ткаченко, «украинский борщ — украинское национальное блюдо, у которого нет конкурентов».

Он предложил прекратить манипуляции по поводу того, что это блюдо имеет русские корни: «Борщ — наш».

В свою очередь замминистра иностранных дел Эмине Джапарова отметила, что рецепты для досье отбирали лучшие шеф-повара. Представительница МИД рассказала, что ЮНЕСКО рассматривает подобные заявки раз в два года.

Как напоминает nat-geo.ru, приготовления блюд и сами блюда нередко попадают в список культурного наследия ЮНЕСКО. В списке уже находятся хорватские пряники, корейская капуста кимчи, армянский лаваш, узбекский и таджикский плов.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинская сторона направила свои предложения о включении борщ в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Белпочта» повысила некоторые тарифы — отправить посылку в США теперь вдвое дороже
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by