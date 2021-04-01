ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Федоров: Санкции вернутся, если не случится какое-то чудо

01.04.2021 19:49 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Федоров: Санкции вернутся, если не случится какое-то чудо
Иллюстративное фото
В отношениях между Беларусью и США наступает новый ледниковый период.

Госдепартамент не рекомендует Министерству финансов США продлевать срок действия генеральной лицензии, разрешающей проводить казначейские операции с девятью государственными белорусскими компаниями.

Срок действия лицензии истекает 26 апреля. Об этом в среду заявил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Что значит для Беларуси возвращение санкций и к каким последствиям они приведут? «Белорусский партизан» расспросил международного обозревателя Андрея Федорова.

- Похоже, Соединенные Штаты вступают в белорусскую игру, если можно так выразиться. Почему Госдепартамент публично объявил о возвращении санкций в отношении белорусских предприятий, но предоставил официальному Минску срок до 27 апреля?

- Во-первых, истекает срок отсрочки (извините за тавтологию), предоставленной на полтора года; похоже, Вашингтон предупреждал официальный Минск о возможных санкциях и ожидал ответной реакции. Но реакции либо не последовало, либо последовала совершенно противоположная реакция.

Думаю, что санкции вернутся, если ничего сверхъестественного не случится.

- В Минске вряд ли прислушаются к советам – освободить всех политзаключенных и прекратить насилие против собственного народа?

- Пока к этому никаких предпосылок нет, скорее, наоборот: занимаем круговую оборону и начинаем бороться с импортом, очевидно, именно это и имелось в виду.

- То есть, введенные Лукашенко контрсанкции – это ответ именно на санкции США?

- В первую очередь – американские. Но не только. Уже известно, что Евросоюз готовит четвертый пакет санкций против Минска.

- Новый американский посол Джули Фишер остается в Вашингтоне и в ближайшей перспективе в Беларусь не собирается.

- Странно одной рукой вводить санкции за действия, которые они считают нарушением демократии и прав человека. А другой рукой посылать сюда посла, подтверждая тем самым легитимность действующего главы государства.

Действия плохо совмещаются одно с другим. Поэтому пришлось выбирать.

- Говорят. Возвращение санкций – принуждение официального Минска к диалогу. Тем более, что объявление о возвращении санкций последовало через несколько часов после того, как Светлана Тихановская объявила о том, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии.

- Любые санкции, которые вводятся на межгосударственном уровне, преследуют цель принуждения партнера или оппонента к чему-либо, это не просто наказание (на государственном уровне не принято наказывать государство или его руководителя, ну не могут же они посадить его в тюрьму!).

К призывам либо прислушаются, либо не прислушаются – это, собственно, и есть давление с целью получения определенного результата.

- Действия США и Евросоюза по отношению к белорусским властям каким-то образом синхронизированы?

- До сих пор эта политика не была синхронизирована: Евросоюз уже ввел три пакета санкций (сейчас не берусь судить о степени их жесткости), а Соединенные Штаты ввели два.

Но еще совсем недавно в США была совершенно другая власть, которая могла иметь свои представления о политике в отношении Беларуси, у новой власти – свои представления.

Если раньше не было синхронизации, то с приходом новой власти она может появиться. Но предсказать пока ничего невозможно. Тем более, что Евросоюз все-таки не монолитная структура, а 27 государств, у каждого свое мнение, и надо добиваться консенсуса.

- И сложно прогнозировать, надолго ли затянется новое похолодание между странами?

- Пока и намека нет на возврат к ситуации годовой давности. Нет и намека. Никогда не говори никогда, могут произойти какие-то чудесные события, но из реальной оценки ситуации такие перспективы не просматриваются.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Похоже, Соединенные Штаты вступают в белорусскую игру.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пропал мужчина старческого возраста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by