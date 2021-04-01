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Прокурор запросил три года колонии для брестских блогеров Петрухина и Кабанова

01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В суде Октябрьского района Могилева гособвинитель запросил три года лишения свободы в колонии общего режима для блогеров из Бреста Сергея Петрухина и Александра Кабанова.

Прокурор запросил три года колонии для брестских блогеров Петрухина и Кабанова

Сергей Петрухин и Александр Кабанов. Фото: Роман Кисляк

Об этом Медиазоне сообщила адвокат Петрухина Ирина Точкар.

Обоих брестчан обвиняют в грубом нарушении порядка (статья 342 УК) и оскорблении представителя власти (статья 369 УК), а Петрухина также в оскорблении судьи (статья 391 УК).

По версии следствия, Александр Кабанов и Сергей Петрухин получали деньги от Сергея Тихановского и находились в сговоре с ним. В обвинении указано, что обвиняемые «создали и администрировали систему распространения информации, которая содержала ложную оценку нелегитимности представителей власти».

По версии обвинения, брестчане создали ютуб- и телеграм-каналы, в том числе каналы «Страны для жизни» и «Народный репортер». В них блогеры публиковали материалы, содержащие призывы грубо нарушать общественный порядок.

Кроме этого, блогерам вменяют оскорбление сотрудника могилевского ОМОН Виталия Автушенко «с целью унижения его чести и достоинства в связи с выполнением им служебных обязанностей».

По версии следствия, с 6 по 8 мая Петрухин и Кабанов опубликовали в аккаунте Youtube-канала «Народный репортер» фото Автушенко, добавив к нему текст, «содержащий публичное оскорбление в неприличной, грубой, вульгарной, бранной форме».

Третий эпизод, по которому обвиняют только Сергея Петрухина, связан с событиями 2018 года. Как утверждает обвинение, в один из дней с 13 по 19 июня того года блогер опубликовал на странице «ВКонтакте» видео «Судный день или «бенефис» Лещенко». В комментарии к записи содержалось оскорбление судьи.

Суд над блогерами начался в Могилеве 11 февраля. Тогда их удалили с процесса, дело рассматривается без их присутствия. 11 марта стало известно, что Сергея Петрухина поместили в карцер после того, как он порезал себе вены.

 
Теги: Брест, Могилев
 
 
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По версии следствия, они получали деньги от Сергея Тихановского и находились в сговоре с ним.
 
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