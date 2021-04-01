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Активистке Союза поляков Марине Тишковской предъявили обвинение и оставили под стражей
Источник материала: Партизан
Марину Тишковскую допросили 1 апреля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой Беларуси по ст. 130 («разжигание религиозной и национальной вражды и реабилитация нацизма») и предъявили официальные обвинения по этой статье, пишет
Прокурор не изменил меры пресечения и оставил обвиняемую под стражей.
По мнению непризнанного Союза поляков, подобные обвинения предъявят и другим активистам организации, которые также находятся под стражей в минском СИЗО на улице Володарского.
Там содержат главу СПБ Анжелику Борис и членов правления Ирену Бернацкую и Анджея Почобута.
Марине Тишковской 54 года. Живет в Волковыске. Замужем, у нее двое детей и двое внуков. Возглавляет отделение незарегистрированного СПБ в Волковыске на протяжении 7 лет.
Как рассказал журналист Анджей Писальник, основным проявлением активности Волковысского отдела СПБ был уход за польским военным кладбищем в Волковыске, где похоронены польские солдаты, погибшие в 1920 году. В Волковыске на базе отдела СПБ работает Польская общественная школа. При ней действует харцерская дружина «Серые волки».
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Марину Тишковскую допросили 1 апреля по уголовному делу, возбужденному Генпрокуратурой Беларуси по ст. 130 («разжигание религиозной и национальной вражды и...
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