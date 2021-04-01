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«Четверг, в ЗАГСах разводят, ну а мы решили пожениться!»: дуэт VAL, который должен был ехать на «Евровидение-2020», стал семьей

01.04.2021 20:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лера Грибусова и Влад Фрайман поженились 1 апреля

«Четверг, в ЗАГСах разводят, ну а мы решили пожениться!»: дуэт VAL, который должен был ехать на «Евровидение-2020», стал семьей
Фото из соцсетей
Для кого-то 1 апреля день юмора, а для дуэта VAL - начало новой жизни, семейной. Лера Грибусова и Влад Фрайман выложили фото из ЗАГСа. Они решили узаконить отношения, которые длились 5,5 лет.

- Поздравляем! Желаем любить друг друга 100 лет! Это же не шутка со свадьбой?

- Нет, какие шутки, - рассмеялись ребята. - У нас все важные события происходят в начале месяца, первого числа. Традиция уже! Начали встречаться 1 декабря начали встречаться, 1 мая выпустили 1 мая выпустили песню, 1 октября было предложение. Хотели сходить в ЗАГС 1 мая, но в стране выходной. Ну а сегодня такой прекрасный день, четверг, все ЗАГСы разводят, ну а мы решили пожениться!

Ребята поженились 1 апреля 2021 года.



- Будет по этому поводу песня?

- Пока не думали, - говорит Лера.

- Будет, и очень скоро, - уверенно сказал Влад.
 
 
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