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В Беларуси выделили два миллиона долларов на рабочие места для инвалидов
01.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси заинтересованы в максимальной занятости инвалидов. Об этом заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко. Он посетил минское предприятие, где трудятся около 800 слабовидящих и незрячих людей, передает «МИР 24».
Они производят розетки, светильники, выключатели. В прошлом году в Беларуси на
В Беларуси около 500 тысяч инвалидов. Больше 100 тысяч из них могут работать.
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