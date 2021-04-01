В Беларуси выделили два миллиона долларов на рабочие места для инвалидов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси заинтересованы в максимальной занятости инвалидов. Об этом заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко. Он посетил минское предприятие, где трудятся около 800 слабовидящих и незрячих людей, передает «МИР 24».

Они производят розетки, светильники, выключатели. В прошлом году в Беларуси на создание рабочих мест для людей с ограниченными возможностями выделили почти два миллиона долларов. Предпринимателям предлагают субсидии на открытие бизнеса, а также бесплатное обучение.

«Государство заинтересовано. Мы, наверное, единственная в мире страна, где на государственном уровне поддерживают развитие производств, создание предприятий для того, чтобы могли на них работать лица с ограниченными возможностями. Есть определенный льготный режим и льготы на добавленную стоимость на прибыль. И ряд других моментов», – сказал Игорь Петришенко.

В Беларуси около 500 тысяч инвалидов. Больше 100 тысяч из них могут работать.