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Евродепутаты призывают снизить визовый сбор за шенгенскую визу для белорусов «до символической суммы»

01.04.2021 20:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию снизить визовый сбор за шенгенскую визу.

Евродепутаты призывают снизить визовый сбор за шенгенскую визу для белорусов «до символической суммы»
Фото из Википедии

Речь об этом, как пишет БелаПАН, идет в письме, которое группа из 20 евродепутатов направила комиссару по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливеру Вархею.

Депутаты подчеркивают важность углубления межличностных контактов между гражданами Беларуси и государств — членов ЕС.

«В прошлом году, всего за месяц до президентских выборов в Беларуси, мы приветствовали соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью, — говорится в письме. — Тогда же мы выразили озабоченность тем, что сбор в 35 евро за обработку визового заявления для белорусского народа при минимальной зарплате менее 200 евро — это вызов. Эту нашу убежденность еще больше укрепили нынешние обстоятельства, которые включают в себя жестокость и преследования со стороны режима Лукашенко, что во многих случаях приводит к прекращению трудовых отношений, отчислениям студентов из учебных заведений и наложению больших штрафов или даже тюремного заключения за поддержку демократических протестов. Существующий визовый сбор ЕС для белорусов, стремящихся сохранить свои связи с ЕС, слишком высок и должен быть снижен до символической суммы».

В письме отмечается, что белорусские граждане в сравнении с гражданами других стран Восточного партнерства в 2018—2019 годах получали наибольшее количество шенгенских виз на душу населения.

«Однако в последние два-три года количество виз, выдаваемых белорусам, сокращается. В связи с пандемией COVID-19 и политическим решением Лукашенко о закрытии белорусских границ для пассажирских перевозок со странами — членами ЕС (Латвией, Литвой и Польшей) прогнозы на будущее не оптимистичны, — говорится в письме. — Мы просим вас обратить внимание на риск снижения межличностных контактов и принять активные меры по поддержанию и укреплению экономических, культурных и научных связей белорусского народа с гражданами стран ЕС. Снижение визового сбора до символической суммы в свете ухудшения уровня жизни в Беларуси стало бы сильным сигналом поддержки Европейским союзом белорусского народа в его борьбе за демократию. Это также дало бы отпор пропаганде режима Лукашенко против ЕС».

 

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Депутаты Европарламента призывают Еврокомиссию снизить визовый сбор за шенгенскую визу.
 
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