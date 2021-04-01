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В Полоцке задержали крупного наркоторговца

01.04.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Полоцке задержали крупного наркоторговца, у него изъято более 0,5 кг мефедрона, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в четверг.

По оперативной информации, 30-летний житель Полоцка несколько месяцев работал наркокурьером в интернет-магазине по распространению психотропов. "За это время он успел подняться по "криминальной лестнице" от курьер до крупного оптовика. Во время перевозки одной из партий мужчина был задержан оперативниками", - говорится в сообщении. 

При себе и в гараже подозреваемый хранил более 0,5 кг мефедрона. Наркотики предназначались для фасовки и реализации мелким сбытчикам. Один из них также был задержан.

Следователи дали правовую оценку действиям мужчин и возбудили уголовные дела за незаконный оборот наркотиков.
 
 
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В Полоцке задержали крупного наркоторговца, у него изъято более 0,5 кг мефедрона, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в...
 
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