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Глава МИД Украины назвал эскалацию в Донбассе самой масштабной за последние годы

01.04.2021 20:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе самой масштабной за последние годы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Он возложил вину за происходящее на юго-востоке Украины на Россию. «Украина и партнеры нашего государства констатируют системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня», — заявил Кулеба.

По его словам, приоритетом властей страны остается политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе.

Ранее 1 апреля президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «игре мускулами» на границе. «Таким образом она пытается создавать атмосферу угрозы и одновременно — давления во время переговоров о прекращении огня и о мире как нашей ценности», — заявил он.

До этого Главное управление разведки Министерства обороны Украины предупредило о готовности России к введению регулярных подразделений Вооруженных сил на территорию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

30 марта Верховная Рада приняла постановление по поводу эскалации ситуации в Донбассе. Согласно документу, за принятие которого проголосовали 308 парламентариев, ответственность за нынешнее обострение лежит на России.
 
 
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе самой масштабной за последние годы. Об этом...
 
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