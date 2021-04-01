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Дрифт на парковке гипермаркета: пьяный водитель устроил ДТП и спрятался от ГАИ в водосточной трубе
Источник материала: Tut.by
Инспекторы задержали нетрезвого водителя, который устроил аварию на парковке гипермаркета,
Днем 1 апреля в милицию поступило несколько сообщений о том, что на стоянке гипермаркета на проспекте Дзержинского произошло ДТП с участием Nissan и Citroen. При этом виновник происшествия — водитель Nissan — пытается скрыться. По словам очевидцев, он устроил дрифт на стоянке, не справился с управлением и врезался в припаркованный Citroen. После этого мужчина оставил авто и ушел в направлении строительного магазина.
— Обследовав территорию, инспекторы ГАИ обнаружили и задержали виновника происшествия. Им оказался 27-летний минчанин. Он спрятался в водосточной трубе под МКАД вблизи проспекта Дзержинского. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина пьян — 2,18 промилле алкоголя, — рассказали в ГАИ.
В отношении нарушителя инспекторы составили три административных протокола.
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В отношении нарушителя инспекторы составили три административных протокола.
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