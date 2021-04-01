Более 40 детей погибли в ходе протестов в Мьянме









BBC News. Об этом сообщает





По данным правозащитников, самой молодой жертве протестов было всего шесть лет.





Местная группа мониторинга оценивает общее число погибших в 536 человек.





Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.





Напомним, в ходе протестов в субботу 27 марта силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это был "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота.







