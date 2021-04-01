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Более 40 детей погибли в ходе протестов в Мьянме

01.04.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 43 ребенка. Они были убиты вооруженными силами



Об этом сообщает BBC News.

По данным правозащитников, самой молодой жертве протестов было всего шесть лет.

Местная группа мониторинга оценивает общее число погибших в 536 человек.

Как известно, 1 февраля после выборов в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Они устроили переворот, из-за которого на улицах начались протесты.

Напомним, в ходе протестов в субботу 27 марта силы безопасности Мьянмы убили 114 человек. Это был "самый кровавый день насилия" со времен начала военного переворота.
 
 
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С начала протестов в Мьянме погибли по меньшей мере 43 ребенка. Они были убиты вооруженными силами
 
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