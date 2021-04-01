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Минстройархитектуры предложило сократить сроки строительства индивидульных домов до пяти лет

01.04.2021 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

А не построил - отберут землю





Министерство строительства и архитектуры вынесло на общественное обсуждение проект указа «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых капитальных построек на придомовой территории».

Проектом предполагается, что индивидуальный жилой дом должен быть введен в эксплуатацию гражданином в течение пяти лет с даты осуществления госрегистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на земельный участок. Такой срок установлен с учетом права на консервацию в течение трех лет и без возможности продления исполкомом.

Напомним, что в настоящее время, в соответствии с указом № 87, строительство индивидуального жилого дома должно быть завершено в течение восьми лет.

Если под «завершением строительства жилого дома» в указе № 87 понимается возведение жилого дома под крышу, без обязательства по вводу в эксплуатацию, то в проекте указа предполагается, что гражданин обязан принять объект в эксплуатацию. В случае если собственник не успевает завершить строительство в срок, ему предоставляется возможность осуществить продажу (иное отчуждение) недостроенного дома. Сроки для продажи не установлены.

По оценке разработчиков проекта указа, предлагаемые меры по завершению строительства индивидуальных жилых домов в более сжатые сроки будут способствовать дополнительному привлечению средств граждан в строительство.

Для граждан, купивших недостроенный дом, срок завершения строительства устанавливается на три года с даты госрегистрации права собственности.

Мерой, стимулирующей граждан к завершению строительства в установленные сроки, должно стать повышение ставки земельного налога в 100 раз при срыве сроков строительства.
 
 
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