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ПАСЕ: Беларуси необходимо провести комплексную реформу избирательного законодательства

01.04.2021 21:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Беларуси необходимо провести комплексную реформу избирательного законодательства. Это следует из резолюции, которую одобрил комитет по политическим вопросам и демократии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

ПАСЕ: Беларуси необходимо провести комплексную реформу избирательного законодательства

Как сообщает пресс-служба организации, резолюция подготовлена на основе доклада лорда Дэвида Бленкатры (Великобритания) «Срочная необходимость избирательной реформы в Беларуси».

В резолюции отмечается, что «существующая провальная избирательная система стала движущим фактором нынешнего политического, экономического и правозащитного кризиса в стране».

В резолюции перечислены приоритетные области, которые требуют изменений для приведения их в соответствие с предыдущими рекомендациями ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и Венецианской комиссии. Отмечается, что перечисленные организации указывали на «системные проблемы избирательной системы» Беларуси в течение двух десятилетий.

В резолюции комитета подчеркивается, что демократические выборы невозможны без уважения прав человека. Комитет «самым решительным образом осудил беспрецедентную волну насилия, массовых арестов и запугиваний» после президентских выборов 2020 года, которые «не были ни свободными, ни справедливыми».

Отмечается, что вступление Беларуси в Совет Европы на основе ценностей и принципов этой организации остается стратегической целью. Комитет призвал белорусские власти и все заинтересованные стороны «срочно начать широкий и инклюзивный национальный диалог для обеспечения мирного выхода из кризиса».

Подготовленный лордом Бленкатрой доклад и резолюция на его основе будут рассмотрены ПАСЕ во время весенней сессии, которая пройдет в Страсбурге 19—22 апреля.

В ее ходе также будет рассмотрен доклад «Нарушения прав человека в Беларуси требуют международного расследования», который по запросу комитета ПАСЕ по юридическим вопросам подготовила депутат Александра Луи (Франция).

В резолюции на основе этого доклада содержится призыв к белорусским властям «освободить всех политзаключенных, прекратить акты пыток, обеспечить справедливое судебное разбирательство и свободу СМИ».

 
 
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Беларуси необходимо провести комплексную реформу избирательного законодательства. Это следует из резолюции, которую одобрил комитет по политическим вопросам и...
 
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