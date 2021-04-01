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Звезда минского «Динамо» 80-х жестко раскритиковал ситуацию в белорусском футболе

01.04.2021 21:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Один из ключевых игроков минского «Динамо» в чемпионском сезоне-1982 (один дуплет в ворота «Спартака» чего стоит) Игорь Гуринович жестко прошелся по ситуации в отечественном футболе.

Звезда минского «Динамо» 80-х жестко раскритиковал ситуацию в белорусском футболе
Фото ФК «Динамо-Минск»

В комментарии «ПБ» по итогам фиаско национальной сборной в поединке с бельгийцами, он отметил, что будущее главной команды страны «очень туманно».

«У нас придумываются и внедряются в жизнь новшества, которые инициирует руководство федерации футбола, как-то: лимиты, ограничения, потолки зарплат и тому подобное. А есть законы эволюции, работающие четко, и с ними ничего поделать нельзя. Например, по Дарвину: выживает сильнейший. Вот, например, Лисакович. Почему он играет в «Локомотиве»? Потому что попросту сильнее других в команде. Его интересы никто не лоббирует, не ставит в состав за иные заслуги. У Виталия просто есть конкурентные преимущества перед другими нападающими железнодорожников. Вот и все. Искусственно мы не придем к тому, что у нас будут расти сильные футболисты», — сказал специалист.

Гуринович подчеркнул, что с детско-юношеским футболом совсем беда. Те, кто мог бы эффективно работать с подрастающим поколением, предпочитают работать в других сферах, так как «нужно кормить семьи, достойно жить. А на зарплату детского тренера этого не сделаешь».

«Вот первопричина всех наших проблем. А позже мы чешем макушку и думаем, что прописать в регламенте, чтобы поправить наше незавидное положение на международной арене», — объяснил он.

Одна из главных задач АБФФ, по его словам, заключается в развитие детского массового футбола: «Давайте настроим площадок по всей стране, но только чтобы они были доступны для ребят 24 часа в сутки! Чтобы новые Пудышевы и Хацкевичи, десятилетние, могли без преград зайти с мячом туда, а не уйти домой, потому что замок висит».

Чемпион СССР с грустью признал, что «сегодня мы в футболе — импотенты».

 

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Теги: Минск
 
 
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Один из ключевых игроков минского «Динамо» в чемпионском сезоне-1982 (один дуплет в ворота «Спартака» чего стоит) Игорь Гуринович жестко прошелся по ситуации в...
 
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