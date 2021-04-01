ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналисту Анджею Почобуту может грозить до 12 лет тюрьмы

01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Ему предъявили обвинение в «разжигании расовой, национальной, религиозной или иной вражде» и «реабилитации нацизма».

Журналисту Анджею Почобуту может грозить до 12 лет тюрьмы

Фото со страницы Анджея Почобута в Фейсбуке

Как сообщает Белсат, Анджею Почобуту может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы.

Анджей Почобут был задержан 25 марта. Дома у журналиста прошел обыск.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ему предъявили обвинение в «разжигании расовой, национальной, религиозной или иной вражде» и «реабилитации нацизма».
 
Новости дня
Новости разные
 
ПАСЕ: Беларуси необходимо провести комплексную реформу избирательного законодательства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by