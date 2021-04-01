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Журналисту Анджею Почобуту может грозить до 12 лет тюрьмы
01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Ему предъявили обвинение в «разжигании расовой, национальной, религиозной или иной вражде» и «реабилитации нацизма».
Фото со страницы Анджея Почобута в Фейсбуке
Как сообщает
Анджей Почобут
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Ему предъявили обвинение в «разжигании расовой, национальной, религиозной или иной вражде» и «реабилитации нацизма».
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