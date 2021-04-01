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Секонды останутся без новой одежды — в магазинах меняются правила торговли
Источник материала: Партизан
С 2 апреля магазинам формата «секонд-хенд» запретят торговать новой одеждой. Об этом сообщается в постановлении Совмина № 774 от 30 декабря 2020 года.
Согласно документу, не могут продаваться в одном торговом объекте бывшие в употреблении и новые меховые изделия, обувь, швейная и трикотажная одежда. Правда, это не касается белья. Нельзя сочетать вместе новые и бэушные товары в одной секции (отделе), кроме букинистических изданий — книг, журналов и т. д.
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С 2 апреля магазинам формата «секонд-хенд» запретят торговать новой одеждой. Об этом сообщается в постановлении Совмина № 774 от 30 декабря 2020 года.
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