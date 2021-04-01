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В Бобруйском изоляторе пять человек держат голодовку
Источник материала: Партизан
В Бобруйском изоляторе временного содержания голодовку держат пять человек, задержанных на День Воли, сообщает "Белсат".
Это Павел Кабанчук (осуждён на 15 суток), Иван Манько (30 суток), Владимир Михолап (30 суток), инвалид III группы Сергей Беляев и Александр Парахневич (по 20 суток каждый).
Например, Кабанчука осудили за наклейку с гербом "Погоня" на автомобиле. Его мать Таисия Кабанчук пишет в соцсетях, что сыну не разрешают передать даже воду.
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В Бобруйском изоляторе временного содержания голодовку держат пять человек, задержанных на День Воли, сообщает "Белсат".
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