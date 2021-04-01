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Арестованному по "делу поляков" журналисту Почобуту предъявили обвинение. Ему может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы
Источник материала: Партизан
Арестованному журналисту и активисту неофициального союза поляков Анджею Почобуту предъявили обвинение
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Напомним, что по "польскому делу " арестованы пять человек. Известно, что сегодня обвинение также было предъявлено Марии Тишковской, возглавлявшей отделение СПБ в Волковыске.
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Арестованному по "делу поляков" журналисту Почобуту предъявили обвинение. Ему может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы
Арестованному журналисту и активисту неофициального союза поляков Анджею Почобуту предъявили обвинение
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