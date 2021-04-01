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Арестованному по "делу поляков" журналисту Почобуту предъявили обвинение. Ему может грозить от 5 до 12 лет тюрьмы

01.04.2021 21:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Арестованному журналисту и активисту неофициального союза поляков Анджею Почобуту предъявили обвинение



Как сообщает Белсат, Почобута обвиняют по статьям УК, предусматривающим ответственность за "разжигание расовой, национальной, религиозной или иной вражды» и «реабилитация нацизма». Ему может грозить от 5 до 12 лет заключения.

Напомним, что по "польскому делу " арестованы пять человек. Известно, что сегодня обвинение также было предъявлено Марии Тишковской, возглавлявшей отделение СПБ в Волковыске.

 
 
 
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Арестованному журналисту и активисту неофициального союза поляков Анджею Почобуту предъявили обвинение
 
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