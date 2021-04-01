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Андрей Костицын отправился гипсовать руку в первый день сборов национальной команды
Источник материала: Партизан
Нападающий Андрей Костицын получил травму перед сборами национальной команды в рамках подготовки к чемпионату мира-2021.
36-летний нападающий отправился гипсовать руку.
Также из-за различных повреждений сейчас не могут работать с командой Евгений Лисовец и Владислав Кодола.
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Нападающий Андрей Костицын получил травму перед сборами национальной команды в рамках подготовки к чемпионату мира-2021.
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