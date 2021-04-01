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Более 190 тысяч минчан нуждаются в улучшении жилищных условий

01.04.2021 22:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске на конец 2020 года состояло 190,8 тыс. граждан (семей).

Более 190 тысяч минчан нуждаются в улучшении жилищных условий
Фото pixabay.com

По данным главного статистического управления столицы, это на 3 тысячи меньше, чем на конец 2019-го.

В 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2.382 гражданина (семьи). Среди них 707 молодых семей, 857 многодетных семей, 214 граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.

В 2021 году в Минске планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 135 тысяч — с господдержкой.

 

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Теги: Минск
 
 
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На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске на конец 2020 года состояло 190,8 тыс. граждан (семей).
 
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