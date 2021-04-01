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Более 190 тысяч минчан нуждаются в улучшении жилищных условий
Источник материала: Навiны
На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске на конец 2020 года состояло 190,8 тыс. граждан (семей).
По данным главного статистического управления столицы, это на 3 тысячи меньше, чем на конец 2019-го.
В 2020 году получили жилье и улучшили жилищные условия 2.382 гражданина (семьи). Среди них 707 молодых семей, 857 многодетных семей, 214 граждан (семей), имеющих право на получение жилых помещений социального пользования.
В 2021 году в Минске планируется построить 600 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 135 тысяч — с господдержкой.
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На учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске на конец 2020 года состояло 190,8 тыс. граждан (семей).
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