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На фоне нового решения стран ОПЕК+ цены на нефть пошли вверх
Источник материала: Навiны
Мировые цены на «черное золото» отреагировали ростом на новое решение стран ОПЕК+.
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Так, по данным электронных торгов на 21:40 по минскому времени, Brent добавляет в цене 3,12% и торгуется на уровне 64,70 доллара за баррель, а WTI 3,57% — 61,27 доллара за баррель.
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Мировые цены на «черное золото» отреагировали ростом на новое решение стран ОПЕК+.
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