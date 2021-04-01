На фоне нового решения стран ОПЕК+ цены на нефть пошли вверх

Мировые цены на «черное золото» отреагировали ростом на новое решение стран ОПЕК+.



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Как пишет investing.com , главные нефтяные производители договорились о коллективном увеличении текущего уровня добычи в мае на 350 тысяч баррелей в сутки, в июне на 350 тысяч и в июле на 450 тысяч.

Так, по данным электронных торгов на 21:40 по минскому времени, Brent добавляет в цене 3,12% и торгуется на уровне 64,70 доллара за баррель, а WTI 3,57% — 61,27 доллара за баррель.