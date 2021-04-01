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Пьяный дрифтер спрятался от ГАИ в трубе. А знаете, что еще он натворил? (видео)

01.04.2021 22:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко, сегодня около 11:35 на линию «102» поступило одновременно несколько сообщений о том, что на стоянке по проспекту Дзержинского, 126 случилось ДТП с участием автомобилей Nissan и Citroen. При этом виновник происшествия, водитель автомобиля Nissan, пытается скрыться.

Экипаж ГАИ выбыл по указанному адресу.

— Со слов очевидцев, водитель Nissan устроил дрифт на стоянке гипермаркета и, не справившись с управлением, совершил наезд на припаркованный автомобиль Citroen. После ДТП нарушитель оставил свое авто и ушел в направлении строительного магазина, — рассказала Любовь Трепашко.

Пьяный дрифтер спрятался от ГАИ в трубе. А знаете, что еще он натворил? (видео)

Обследовав территорию, инспекторы ГАИ обнаружили виновника происшествия. Им оказался минчанин 1993 года рождения. Молодой человек спрятался в водосточной трубе под МКАД вблизи проспекта Дзержинского.

— Нарушитель был задержан и доставлен на освидетельствование, по результатам которого выявлено 2,18 промилле алкоголя в его организме, — сообщили в ГАИ.

Пьяный дрифтер спрятался от ГАИ в трубе. А знаете, что еще он натворил? (видео)

Пьяный дрифтер спрятался от ГАИ в трубе. А знаете, что еще он натворил? (видео)

В отношении водителя составлено три административных протокола: по ч. 2 ст. 18.15, ч. 12 ст. 18.13 и ч. 2 ст. 18.16 КоАП.

Госавтоинспекция призывает всех, кому известно о нетрезвых участниках дорожного движения, незамедлительно сообщать на линию «102».

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщила старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД г. Минска Любовь Трепашко, сегодня около 11:35 на линию «102» поступило...
 
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