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Белорусский политолог Балкунец покинул Россию после возбуждения дела за оскорбление Лукашенко

01.04.2021 22:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец, проживавший в последнее время в Москве, покинул Россию.

Белорусский политолог Балкунец покинул Россию после возбуждения дела за оскорбление Лукашенко

Такое решение было принято после появившейся информации о возбуждении в отношении него уголовного дела за оскорбление Александра Лукашенко.

«В связи с возникшими серьезными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей я вынужден был перебраться в более безопасное место», — написал он в своем Телеграм-канале.

Также Болкунец в очередной прокомментировал поведение белорусского режима и завершил свое послание от завершил заключительной фразой обращения к советскому народу, которое зампредседателя Совнаркома СССР Вячеслав Молотов зачитал 22 июня 1941 года: «Наше дело правое, враг будет разбит, Победа будет за нами!»

 

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Белорусский политолог Дмитрий Болкунец, проживавший в последнее время в Москве, покинул Россию.
 
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