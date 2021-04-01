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Любителей зимнего лова бойцы МЧС спасали в Сморгонском районе
Источник материала: БTХобби с риском для жизни. И вновь опасная рыбалка. На этот раз любителей зимнего лова бойцы МЧС спасали в Сморгонском районе. Трое мужчин провалились под лед. Как выяснилось, сначала в воде оказались двое, третий позвонил на горячую линию, а после попытался помочь товарищам своими силами. Увы, успехом эта попытка не увенчалась, и мужчина также оказался в воде. В итоге всех рыбаков вызволяли бойцы МЧС. После пострадавших передали врачам. Их доставили в больницу с диагнозом "переохлаждение".
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Хобби с риском для жизни. И вновь опасная рыбалка. На этот раз любителей зимнего лова бойцы МЧС спасали в Сморгонском районе. Трое мужчин провалились под лед. Как...
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